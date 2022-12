Haltérophilie et athlétisme au gala annuel du CFGT pour le Mois des Noirs

«L’objectif est d’offrir à toute la communauté l’occasion de célébrer et d’en apprendre davantage sur les opportunités et les défis actuels, vécus par les communautés noires au Canada.»

Le nouveau président Aliou Sène ajoute: «il nous importe aussi de reconnaître les iniquités auxquelles les personnes noires ont fait face pendant la pandémie, dans le but d’y apporter de la lumière et de proposer des solutions».

Un gala rassembleur

Cette soirée rassemblera en un même lieu des élu·e·s, des leaders francophones, des associations culturelles, ainsi que des bénévoles et client·e·s du CFGT, dans une ambiance conviviale.

Il est déjà possible de s’inscrire à l’événement via Eventbrite. Le billet coûte 30$ par personne ou 50$ par couple. Mentionnons qu’une subvention sera disponible «pour permettre la participation de tous et toutes» selon des critères de qualification.

Le Centre francophone du Grand Toronto est la porte d’entrée des francophones dans le Grand Toronto. À travers sept points de services sur le territoire, dont à l’aéroport Pearson, il fournit une vaste gamme de programmes et de services de santé, d’aide à l’établissement, le logement et l’emploi, d’aide juridique et de développement de l’enfance, la jeunesse, et la famille.