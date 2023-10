Toute une saison de spectacles à la compagnie de danse de la Citadelle

Selon Laurence Lemieux, «Montréal est un port d’exportation de la danse». Elle indique qu’il y a «un chemin de la danse de l’Europe à Montréal… mais qui s’arrête à Montréal». En effet, il est plus facile pour les artistes d’aller en France: question de culture et de langue.

Néanmoins, «depuis la covid, le mouvement s’importe de plus à plus à Toronto, car il est plus écologique et économique de prendre le train que l’avion».

Toronto possède d’ailleurs la plus grande institution de danse du pays avec le Ballet national du Canada. C’est une grande compagnie qui engage beaucoup de monde et qui possède sa propre école de ballet. Les danseurs et danseuses se produisent au Four Seasons Centre.

Un enseignement gratuit pour les enfants des environs

Le samedi, la compagnie de danse de la Citadelle propose également un programme d’enseignement gratuit pour les enfants des quartiers Regent Park et Cabbagetown.

Néanmoins, Laurence Lemieux indique que «n’importe qui peut venir et s’inscrire». Les enfants qui ne viennent pas du quartier peuvent participer et même parfois toucher des subventions.