Marie-Philip Poulin: promouvoir le hockey féminin plus que jamais 

La capitaine d’Équipe Canada n’a plus besoin de présentation. Figure emblématique du hockey féminin au pays, elle a récemment atteint le plateau des 200 points en carrière avec l’équipe nationale. Marie-Philip Poulin travaille d’arrache-pied dans le but de promouvoir le hockey féminin et aider à la création d’une ligue où les joueuses pourraient vivre de leur sport.

l-express.ca s’est entretenu avec la joueuse lors du passage de la PWHPA au Nathan Philips Square.

Des vitrines importantes pour les joueuses

Comme c’est le cas depuis les débuts de l’Association des joueuses de hockey professionnelles (PWHPA), Marie-Philip Poulin et ses coéquipières se promènent dans le but d’offrir une vitrine pour leur sport… Et avec comme mission d’avoir une ligue viable sous peu.

Donner espoir aux plus jeunes, c’est ce qui motive la quadruple médaillée olympique.



«C’est super important pour nous de promouvoir le hockey féminin. Ça fait plusieurs fois qu’on fait des vitrines comme ça. De voir les petites filles et petits garçons qui viennent nous voir, ça peut les inspirer à rêver grand.»

Un horaire chargé pour le «Dream Gap Tour»

Les joueuses de la PWHPA ne chôment pas par les temps qui courent. Après avoir fait plusieurs arrêts dans de plus petits marchés comme Kitchener, Barrie, St.Catharines avec le Dream Gap Tour (en collaboration avec la Ligue de Hockey de l’Ontario), elles étaient récemment de passage à Toronto, dans le cadre de la pratique extérieure des Maple Leafs.



«Pour nous, on veut travailler avec les communautés, aller dans les petites places. C’est l‘fun de voir les arénas pleins. Une journée comme celle avec les Leafs donne encore plus de visibilité au hockey féminin et nous permet d’avoir plus de fans.»



«La OHL a vraiment été derrière nous et nous a vraiment aidées. Ça a été quatre belles games avec les gens derrière nous. Quand tu vas dans des petites places, tu vois que le hockey est vraiment important et on voit le support qu’on reçoit.»