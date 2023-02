Franc succès pour la pratique extérieure des Maple Leafs

Plusieurs milliers de partisans des Maple Leafs se sont donnés rendez-vous dimanche au Nathan Phillips Square au centre-ville de Toronto.



Pour la première fois depuis la pandémie, l’équipe y tenait sa pratique extérieure annuelle. C’est sous une météo parfaite et un décor enchanteur que les hommes de Sheldon Keefe ont donné un spectacle aux fans présents.

Comme c’est la tradition, les joueurs ont emprunté le service de transport en commun (TTC) pour se rendre à la patinoire.

«C’est cool et c’est vraiment facile. C’est plaisant d’être avec les utilisateurs et c’est une bonne façon de se déplacer dans la ville. De voir nos gars en uniforme complet et de voir la réaction des gens dans le métro était amusant», a commenté Keefe

Des fans comblés

À leur arrivée sur le site, les joueurs ne se sont pas gênés pour signer des autographes et prendre des autoportraits avec les amateurs de hockey qui les attendaient déjà depuis des heures.

Sur la glace, les joueurs des Leafs se sont prêté à une petite compétition amicale de matchs 3 contre 3. Le capitaine John Tavares était groupé aux autres joueurs locaux (Mitch Marner, Michael Bunting, TJ Brodie, Wayne Simmonds et Mark Giordano) au sein d’Équipe Ontario. L’équipe l’a emporté sur les équipes Europe et Amérique du Nord.