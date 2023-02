Les Maple Leafs sous-estiment leurs adversaires et s’inclinent

Un premier départ cette saison pour Joseph Woll

Rappelé en raison de la blessure à la cheville de Matt Murray, le gardien Joseph Woll disputait son premier match de la saison. Le gardien des Marlies montre une fiche de 13-1-0 dans la Ligue Américaine cette saison. Lui qui a disputé 4 rencontres avec les Leafs l’an dernier effectuait son premier départ en carrière à l’Aréna Banque Scotia.



L’entraîneur Sheldon Keefe avait dit que l’équipe était très excitée du rappel de Woll.

Nylander ouvre le bal pour les Leafs

L’attaquant des Maple Leafs William Nylander connaît actuellement la meilleure saison de sa carrière. Le meilleur buteur des Leafs a ajouté un but de plus à sa fiche. Son tir du poignet a eu raison d’Elvis Merzlikins dans la lucarne. Un 29e but pour Nylander, et son 60e point de la saison (29B, 31A). Nylander a dépassé la barre des 60 points en quatre saisons au cours de sa carrière dans la LNH.

Michael Bunting a doublé l’avance de son équipe à 10:40 de la première période. Son tir sur réception a eu raison du gardien de Columbus.