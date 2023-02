LNH: Toronto sera l’hôte du match des étoiles en 2024

La Ligue Nationale de Hockey a procédé à une annonce en marge du match des étoiles qui se déroule présentement à Sunrise en Floride. Le président Gary Bettman a confirmé, samedi après-midi, que la ville de Toronto sera l’hôte des festivités du match des étoiles l’an prochain.

Une première fois en 24 ans pour Toronto

«Nous sommes ravis de ramener le match des étoiles Honda de la LNH à Toronto pour la neuvième fois et de braquer les projecteurs sur nos vedettes actuelles dans un cadre qui évoque plus d’un siècle d’histoire de la Ligue», a déclaré Bettman.



«Les partisans de Toronto sont parmi les plus avertis et les plus passionnés de notre sport et la riche histoire du hockey de la ville remonte à la création de ce sport. Quel meilleur endroit pour accueillir notre célébration annuelle de mi-saison des meilleurs et des plus brillants joueurs de la LNH.»



«Nous sommes excités et honorés d’annoncer la fin de semaine des étoiles de la LNH 2024 à Toronto. Nous sommes très impatients d’accueillir les plus grandes stars du jeu et d’offrir à nos fans, et aux fans du monde entier, un événement de première qui met en valeur tout ce que Toronto a à offrir», a dit le président et gouverneur des Maple Leafs, Brendan Shanahan.

Marner convaincu du succès malgré le climat plus froid

Seul représentant des Maple Leafs présent au match des étoiles, Mitch Marner était très excité pour 2024. Malgré le climat plus froid qu’en Floride ou Las Vegas, les joueurs voudront y participer selon lui.

«Ça va être plus froid bien évidemment, mais il y aura beaucoup de frénésie. Toronto est toujours une bonne place à visiter et à jouer. Les joueurs savent que les partisans seront au rendez-vous, particulièrement pour un événement comme celui-ci. Ça va être froid mais ça va être le fun», a-t-il dit avec confiance.

Le concours d’habiletés aura lieu le 2 février 2024, alors que le match des étoiles se tiendra le lendemain à l’Aréna Banque Scotia.