Mitch Marner procure la victoire aux Maple Leafs en prolongation

Changements sur le 4e trio et stabilité devant le filet des Leafs

L’entraîneur Sheldon Keefe avait dit vouloir créer un aspect de compétition au sein de son « bottom 6 ». Insatisfaits des récentes performances de Zach Aston-Reese, les Maple Leafs avaient procédé la veille au rappel de Joey Anderson . En sept parties avec l’équipe cette saison, Anderson a obtenu 1 but. L’attaquant montrait toutefois une fiche de 27 points en 30 matchs avec les Marlies.



Zach Aston-Reese, Pontus Holmberg, Joey Anderson, Bobby McMann, Wayne Simmonds font tous partie de la rotation de joueurs qui essayent de faire bonne impression et obtenir un poste plus permanent.



Signé durant la saison estivale, le gardien Ilya Samsonov s’avère être un pari réussi jusqu’à présent pour le directeur général Kyle Dubas. Le gardien des Leafs prenait part à un quatrième départ consécutif et espérait prolonger sa séquence de matchs à domicile avec au moins un point.

Pontus Holmberg fait sa marque

Le joueur de centre Pontus Holmberg est en train de se garantir un rôle avec les Leafs. Depuis son rappel des Marlies, le Suédois a un impact sur le quatrième trio.



En début de rencontre, Holberg a profité d’une longue passe de Joey Anderson pour s’amener seul devant le gardien des Rangers. Son tir du revers a facilement eu raison du gagnant en titre du trophée Vézina, Igor Sherterkin.

Le vent tourne

Les visiteurs ont nivelé la marque d’une drôle de façon dès les premières minutes du deuxième vingt. L’attaquant Filip Chytil a marqué directement après avoir remporté la mise au jeu. Le tir a semblé surprendre le gardien des Leafs.

La « kid line » des Rangers, formée d’Alexis Lafrenière, Filip Chytil et Kaapo Kakko, y est un allé d’un parfait tic-tac-toe à 6:31 et Chytril a inscrit son deuxième but de la rencontre. Un 16e cette saison pour l’attaquant des Rangers.

Liljegren égalise pour les Leafs

Avec quelques minutes à faire au match, le désespoir des Leafs s’est fait sentir. L’entraîneur Sheldon Keefe a envoyé ses gros canons en même temps. Pour une rare fois nous avons vu Mitch Marner, Auston Matthews et William Nylander sur la même ligne.