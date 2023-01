Matt Murray s’illustre et les Maple Leafs signent une troisième victoire de suite

Nashville égalise

Les visiteurs ont créé l’égalité dès les premiers instants du deuxième vingt. Le vétéran Filip Forsberg s’est retrouvé seul devant le gardien Matt Murray, qu’il a habilement déjoué. Murray s’était illustré tôt dans la rencontre, mais il a paru faible sur le but de Forsberg.

Marner confirme la victoire des Leafs

Avec moins d’une minute à faire à la rencontre, Mitch Marner a touché la cible. Alors que les Leafs profitaient d’un avantage numérique, Marner bien posté à la gauche du filet, a usé de patience et son lancer a touché la cible.

Mitch Marner a égalisé une marque d’équipe avec ce but. Il s’agit d’un 19e match à domicile avec au moins 1 point pour l’attaquant, qui trône maintenant au sommet avec Darryl Sittler. Depuis 1990-1991, Marner figure au 7e rang des plus longues séquences de points à domicile tout juste derrière Sidney Crosby (19) et Wayne Gretzky (22). Mario Lemieux détient le record avec 31 matchs.