Mitch Marner atteint le plateau des 500 points dans la victoire des Leafs

Les Maple Leafs éprouvent des difficultés depuis le retour du congé des fêtes. Après avoir subi deux défaites consécutives à domicile, la troupe de Sheldon Keefe espérait renouer avec la victoire samedi soir. Heureusement pour eux, ils recevaient la visite des Red Wings de Détroit. Toronto montrait une fiche de 5-0-0 lors des 5 derniers duels entre les deux formations.

Malgré une première période en dents de scie pour les Torontois, où ils ont laissé leurs adversaires prendre les devants, les Maple Leafs ont pris le contrôle du match dès les premières secondes de la deuxième période pour ne plus jamais regarder en arrière.

Mitch Marner a marqué son 16e but de la saison et atteint le plateau des 500 points en carrière dans la LNH. Marner a réussi l’exploit en 467 matchs. Le deuxième plus rapide dans l’histoire de la franchise, derrière son coéquipier Auston Matthews (445) et devant Mats Sundin (495) et Rick Vaive (495).

John Tavares (2) et Pontus Holmberg ont été les deux autres marqueurs pour les Leafs. Le gardien Ilya Samsonov, qui avait accordé 5 buts lors de son dernier départ face aux Blues, a effectué 22 arrêts dans la victoire de 4-1.

Jake Walman a été le l’unique buteur des Red Wings.