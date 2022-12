Un 23e match avec un point pour Marner dans l’écrasante victoire des Leafs sur les Ducks

Quelques minutes plus tard, Mitch Marner y est allé d’un bel effort individuel pour servir une passe parfaite à John Tavares qui n’a eu qu’à pousser la rondelle derrière Gibson pour doubler la marque pour Toronto.

Avec sa mention d’aide sur le but, Mitch Marner prolonge sa séquence de matchs avec au moins un point à 23. La plus longue séquence des 25 dernières saisons est de 26 et a été réalisée par Patrick Kane en 2015.

23 games and counting of pure magic 🪄 pic.twitter.com/CzxY01VGps — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) December 14, 2022

Les Leafs continuent de malmener les Ducks

De retour au jeu après avoir raté quelques parties en raison d’un blessure à l’oblique, TJ Brodie a inscrit son premier but de la saison. Son tir de la ligne bleue a eu raison du gardien Lukas Dostal qui s’était amené en remplacement de John Gibson.