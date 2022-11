Les Devils sont trop forts pour les Maple Leafs

Les Maple Leafs ont nivelé la marque en toute fin de troisième période. Alors que Matt Murray se dirigeait vers le banc au profit d’un attaquant supplémentaire, William Nylander a touché la cible. Son tir du poignet a eu raison du gardien Vitek Vanecek du côté de la mitaine.

