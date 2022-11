Inspirés par Borje Salming, les Maple Leafs remontent et se sauvent avec la victoire

Ce dernier a fait le voyage à Toronto avec sa famille et a été honoré avant la rencontre. Un vidéo hommage a été présenté et Salming et ses proches ont été longuement et chaleureusement applaudis.

Alignement partant 100% suédois

En cette soirée hommage à Salming, l’entraîneur Sheldon Keefe a eu une attention touchante. Il a opté pour mettre tous les joueurs suédois des Leafs pour l’alignement partant. C’est donc William Nylander, Pierre Engvall, Calle Jarnkrok, Timothy Liljegren, Rasmus Sandin et Erik Kallgren qui étaient sur la glace pour la mise au jeu.

Les Canucks prennent les devants

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage. Le capitaine Bo Horvat a fait dévier un tir de la pointe derrière le gardien Erik Kallgren. Ce dernier disputait un deuxième match en autant de soirs, fait plutôt rare pour un gardien. Un 13e but cette saison déjà pour Horvat.

L’attaquant JT Miller a imité son coéquipier quelques minutes plus tard et doublé l’avance des siens. But en avantage numérique pour les Canucks.

Deuxième période entièrement Leafs

Les Maple Leafs se sont finalement inscrits au tableau indicateur à 1:46 de la première période. Alors qu’ils profitaient d’une supériorité numérique, le tir d’Auston Matthews a touché la cible. Un 7ème but cette saison pour Matthews.