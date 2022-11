C’est fini pour Nicolas Aubé-Kubel avec les Maple Leafs

Soumis au ballottage par les Maple Leafs vendredi, Nicolas Aubé-Kubel a été réclamé par les Capitals. Après seulement six rencontres disputées dans l’uniforme bleu et blanc, l’attaquant prend la direction de Washington.

Un camp difficile pour Aubé-Kubel

Arrivé à Toronto durant la période estivale, Aubé-Kubel avait admis à l-express.ca avoir trouvé le camp d’entraînement difficile. Celui qui a remporté la Coupe Stanley en juillet dernier avec l’Avalanche du Colorado a eu un été plus court que la normale et a eu de la difficulté à trouver son erre d’aller.



S’étant vu offrir un contrat d’un an à 1 million $ par les Maple Leafs, le joueur avait déterminé que l’équipe de Toronto était la plus qualifiée pour obtenir du succès cette saison. Il voulait jouer pour une équipe gagnante dans un environnement où il pourrait se faire valoir.

Il espérait transformer son contrat d’un an à quelque chose de plus long terme. «Je vais travailler fort pour avoir les meilleures chances dans le bottom 6 et l’alignement», disait-il.

Signé dès la première journée du marché des joueurs autonomes en juillet, Sheldon Keefe avait beaucoup d’éloges à son égard. L’entraîneur avait fortement encouragé le DG Kyle Dubas à signer le joueur francophone.