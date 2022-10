Nicolas Aubé-Kubel espère gagner à nouveau avec les Maple Leafs

«Je l’ai su après ma journée avec la Coupe. C’est sûr que c’était triste. J’avais une appartenance au Colorado, surtout en gagnant là. Mais moi et ma fiancée, on prend bien ça, on essaye de repartir à neuf ici.»

«J’ai pris un step l’an passé. Je pense que mes jours avec les Flyers, il fallait que je les mette derrière moi, ça me ralentissait un peu. J’ai appris le plus possible lors de mon passage au Colorado, c’est sûr que c’est derrière moi ça aussi, mais je veux profiter de mon temps avec les Leafs pour avoir un plus gros tremplin encore», a-t-il affirmé.

Il choisit les Maple Leafs malgré plusieurs offres

Le joueur de 26 ans a reçu plusieurs offres cet été. Il a jeté son dévolu sur un contrat d’un an d’une valeur de 1 million avec les Maple Leafs.

«J’ai choisi Toronto parce que c’était la meilleure équipe. La meilleure chance de faire les séries et la meilleure chance de me faire voir et de performer.»

Camp d’entraînement

Après avoir eu un été assez court, Aubé-Kubel s’amène avec les Leafs avec comme intention de se démarquer.

»Ça se passe bien jusqu’à date. Je suis content que ça soit fini et qu’on commence la saison parce que c’est assez dur pour le corps. C’est sûr que tout le monde se prépare pour le camp, mais tu n’es jamais vraiment prêt pour un camp. C’est tellement dur.»