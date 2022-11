Les Leafs l’emportent sur les Bruins mais Ilya Samsonov se blesse

Un match attendu avait lieu à l’Aréna Banque Scotia samedi soir alors que les Maple Leafs recevaient la visite des Bruins de Boston.



Rivaux de longue date, les deux équipes présentaient une fiche bien différente avant le duel. Les Maple Leafs ne connaissent pas le début de saison escompté (5-4-2) alors que les Bruins causent la surprise jusqu’à présent avec une fiche de 10-1-0

Les Maple Leafs ont amorcé la rencontre avec une belle énergie et ont rapidement pris le contrôle du match. Auston Matthews a donné l’avance aux Leafs en marquant dans un troisième match consécutif. Brad Marchand a nivelé la marque pour les Bruins grâce à un tir de pénalité en deuxième période avant que Auston Matthews marque le but vainqueur quelques minutes plus tard.

Le gardien Ilya Samsonov s’est blessé au genou sur le lancer de punition de Marchand et a été remplacé par Erik Kallgren pour la troisième période. Les Leafs ont été en mesure de conserver leur avance et l’ont emporté par la marque de 2-1. La meilleure performance de l’équipe cette saison face à de redoutables adversaires.

Un ajout à la brigade défensive

La rencontre marquait le retour au jeu du défenseur Timothy Liljegren, absent depuis le camp d’entraînement en raison d’une hernie. Une addition à la brigade défensive que les Leafs attendaient impatiemment. Avec l’incertitude entourant Jake Muzzin, dont la carrière pourrait être terminée en raison de multiples blessures au cou et au dos au fil des années, les Torontois avaient grandement besoin du retour de Liljegren.

Le premier trio des Leafs se met en marche

Après avoir connu quelques matchs difficiles depuis le début de la saison, le trio formé de Auston Matthews, Mitch Marner et Michael Bunting s’est illustré rapidement. Le travail acharné de Bunting et Matthews derrière le filet des Bruins a mené au premier but de la soirée. Matthews a pris une rondelle libre et l’a rapidement lancée dans la lucarne. Un geste rapide qui a déjoué le gardien Linus Ullmark. Un 5e but cette saison pour Matthews et troisième en autant de rencontres.