Défaite embarrassante des Maple Leafs face aux Coyotes

Quelques instants plus tard, il a profité d’un revirement des Coyotes pour créer l’égalité et donner une raison aux partisans de célébrer. Il a d’ailleurs pointé la foule après son but.

Some backhand magic from Mitchy 🪄 pic.twitter.com/IAKXDRMMvv — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) October 18, 2022

Les Coyotes reprennent l’avance

La troupe du Québécois André Tourigny a repris les devants en avantage numérique pour ne plus jamais regarder en arrière. Gostisbehere a déjoué Kallgren pour redonner l’avance aux siens.

Toronto croyait bien avoir égalisé avec seulement 37 secondes à faire au match. Mais après reprise vidéo, le but d’Alex Kerfoot a été refusé en raison d’une soi-disant passe par la main faite par Morgan Rielly plus tôt sur la séquence.