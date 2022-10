Les Maple Leafs remportent leur match d’ouverture contre les Capitals

«Merci aux gars, merci aux défenseurs, merci aux fans, je suis tellement content!», s’est-il exclamé après la victoire.

L’auteur du but vainqueur, Auston Matthews, était surtout surpris de la présence de Dwayne Johnson «The Rock» à l’aréna.

«Je m’occupais de mes affaires et tout d’un coup, The Rock est sorti de nulle part», a-t-il dit en riant.

