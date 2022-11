John Tavares propulse les Maple Leafs vers la victoire

Philadelphie ouvre la marque

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage à mi-chemin de la première période. Le tir de la pointe de Joel Farabee a eu raison du gardien Ilya Samsonov et a fait bouger les cordages.

Enfin un but en avantage numérique pour les Leafs

Après avoir été hués lors de leurs deux avantages numériques précédents, les Leafs n’ont pas perdu de temps avant de créer l’égalité. Auston Matthews a profité d’un rebond pour marquer son 4e de la saison alors que les Torontois profitaient de leur 3e supériorité numérique de la rencontre.

Les Leafs prennent le contrôle

Le capitaine des Maple Leafs, John Tavares, connaît un excellent début de campagne. Il a poursuivi sur sa lancée en marquant son 5e de la saison pour donner l’avance aux Leafs pour la première fois du match. Son tir de la pointe a trompé la vigilance du gardien des Flyers Felix Sandstrom.

Zach Aston-Reese a doublé l’avance des Leafs. Laissé seul devant un filet quasi désert, il n’a pas manqué sa chance. 3-1 Toronto. Une premier but cette saison et premier but dans l’uniforme bleu et blanc pour Aston-Reese.

Avantage numérique qui rapporte pour les Flyers

Les visiteurs ont réduit l’avance des Leafs alors qu’ils profitaient d’un avantage numérique. Le tir du poignet d’Owen Tippett a eu raison du gardien Ilya Samsonov alors que le capitaine des Leafs se trouvait au banc des punitions. 3-2 Toronto