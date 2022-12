Mitch Marner égalise un record d’équipe dans la victoire des Leafs sur les Sharks

Le mois de novembre tire à sa fin et les Maple Leafs tentaient de continuer sur leur lancée victorieuse. Après avoir complété un road trip parfait avec une fiche de 4-0-0, les hommes de Sheldon Keefe étaient de retour à domicile pour y affronter les Sharks de San Jose.

Malgré un début de match difficile, les Maple Leafs ont pris les devants lorsque Auston Matthews a fait dévier un tir de Mac Hollowell derrière le gardien des Sharks, Aaron Dell. Les visiteurs ont nivelé la marque quelques instants plus tard grâce à Matt Nielo. Ilya Samsonov, qui effectuait un retour au jeu, n’y pouvait rien sur le tir sur réception de Nielo.

Pierre Engvall a redonné l’avance aux Leafs en fin de troisième période alors que Mitch Marner a marqué dans un filet désert pour solidifier le tout. Avec son but, Marner rejoint Darryl Sittler et Ed Olczyk au premier rang de l’histoire des Maple Leafs pour le plus grand nombre de matchs consécutifs (18) avec au moins un point.

Une cinquième victoire de suite pour les Leafs qui l’emportent 3-1 sur San Jose.

Un moment de silence en mémoire de Salming

Un moment de silence a été observé en mémoire de l’ancienne vedette des Leafs, Borje Salming, décédé la semaine dernière. Sa bannière a été abaissée pour l’occasion et la foule a tenu un moment de silence de 21 secondes en l’honneur du numéro 21. Le joueur suédois avait annoncé livrer un combat contre la maladie de Lou Gehrig en août dernier.