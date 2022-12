Marner, Nylander et les Leafs ont le dessus sur les Flames en prolongation

There's a Will, so there's a way 😎 pic.twitter.com/kyaVEb0u1S — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) December 11, 2022

Troisième période à l’image de la rencontre

Dans un match en montagne russes où les deux équipes se sont échangé des buts, le manège s’est poursuivi lors du troisième vingt. Noah Hanifin a une fois de plus donné les devants à son équipe. Matt Murray avait fait l’arrêt initial mais a échappé la rondelle qui s’est faufilée derrière lui. Après reprise vidéo, il a été confirmé que la rondelle avait bel et bien franchi la ligne rouge et les visiteurs ont repris l’avance.

L’attaquant Michael Bunting a créé l’égalité à 6:10. Il a profité d’un rebond accordé par le gardien des Flames pour trouver le fond du filet. Un 5e cette saison pour le joueur originaire de Scarborough. Bunting a prolongé sa séquence de match avec au moins un point à 8, la plus longue de sa carrière. Il cumule 1 but et 9 passes pour un total de 10 points dans les 8 derniers matchs.

Pénalité coûteuse pour Huberdeau en prolongation

Le québécois Jonathan Huberdeau a écopé d’une pénalité dès les premières secondes de la période de surtemps pour donner l’avantage d’un homme aux Leafs, ceux-ci n’ont pas raté leur chance. Mitch Marner a rapidement fait bondir la foule 40 secondes plus tard et donné la victoire à son équipe.