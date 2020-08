Jonathan Huberdeau, joueur d’impact pour les Panthers

Le coeur de l’équipe

En compagnie des Alexander Barkov, Evgenii Dadonov, Sergei Bobrovsky, Mike Hoffman et Aaron Ekblad, Huberdeau fait partie du noyau de l’équipe.



«Notre équipe, on a du caractère et on le démontre souvent quand ce sont des matchs importants. Les gars step up quand ça compte.»

Contrat

Alors qu’il s’apprêtait à devenir agent libre, les Panthers de la Floride lui ont octroyé un lucratif contrat de 35,4 millions $ pour 6 ans.

«Jonathan est extrêmement talentueux et dynamique. Il est une pièce importante du coeur de notre équipe. Dans chacune de ces 2 dernières saisons, il a cumulé plus de 50 points et son développement le place comme pièce maîtresse de l’offensive de notre équipe», avait dit Dale Tallon, président des opérations hockey de l’équipe, au moment de la signature.

L’arrivée de Bobrovsky et Quenneville

Les Panthers ont fait 2 grosses acquisitions lors de la saison estivale de 2019. Ils ont tout d’abord attiré l’un des plus gros agents libres disponibles, le gardien Sergei Bobrovsky, lui qui s’alignait préalablement avec les Blue Jackets de Columbus.

Ils ont également embauché l’entraîneur-chef Joël Quenneville. Celui que les joueurs surnomment «Coach Q» a remporté la Coupe Stanley à 3 reprises alors qu’il était aux commandes des Blackhawks de Chicago.



«C’est certain que ça aide. Je pense que Bobrovsky devant le filet nous donne de la confiance. Et on a aussi le coach en arrière du banc qui veut gagner. Son système de jeu est bon, et la façon qu’il nous prépare aussi est très bonne.»