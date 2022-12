Convaincante victoire des Maple Leafs face au Lightning

Les Maple Leafs ont entamé la deuxième période avec une supériorité numérique. Auston Matthews n’a pas raté sa chance de doubler l’avance des siens. Un 17e cette saison pour le détenteur en titre du trophée Rocket Richard.

Toronto a dominé les deux premières périodes alors que les Leafs ont lancé 29 fois en direction de Vasilevkiy. Du côté du gardien des Leafs, Matt Murray, il n’a vu que 8 tirs en 40 minutes de jeu. Un match à sens unique.

Les visiteurs se sont finalement inscrits au pointage en troisième période. Namestnikov a sauté sur son propre rebond pour pousser la rondelle derrière le portier des Leafs. Un but qui a semblé donner des ailes aux joueurs du Lightning. Ces derniers se sont montrés plus coriaces en fin de rencontre.

