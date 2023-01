William Nylander marque en prolongation et les Leafs l’emportent sur les Panthers

Les Leafs étaient de retour à domicile mardi soir et tentaient de renouer avec la victoire après avoir subi deux défaites consécutives. Pour ce faire, ils devaient vaincre les Panthers de la Floride.

Les visiteurs ont rapidement pris les devants et fait mal paraître le gardien Matt Murray. Ce dernier a accordé 4 buts en 8 lancers avant d’être chassé du match et remplacé par Ilya Samsonov. Carter Verhaeghe, Anton Lundell, Josh Mahura et Aleksander Barkov ont déjoué Murray.

Les Maple Leafs ont effectué une remontée en fin de deuxième période et créé l’égalité en troisième pour forcer la prolongation. William Nylander, qui avait déjà un but et une passe dans la rencontre, a joué les héros en période de surtemps pour donner la victoire aux Leafs. Dryden Hunt, Alex Kerfoot, Auston Matthews et Nylander (2) ont compté dans le gain de 5-4.

Une mauvaise nouvelle et des absents chez les Leafs

L’équipe a annoncé que l’attaquant Nick Robertson raterait le reste de la saison après avoir subi une opération à l’épaule. Les Maple Leafs espéraient que la physiothérapie soit suffisante pour traiter la blessure de Robertson, mais malheureusement pour le joueur de 21 ans, une opération était nécessaire. Il sera absent pour une période de 6 mois.



L’entraîneur Sheldon Keefe a également mentionné qu’un virus circulait dans le vestiaire. Rasmus Sandin et Pontus Holmberg étaient malades. Bobby McMann et Jordie Benn étaient donc de l’alignement.

Les Panthers attaquent

Les visiteurs sont rapidement pris les devants dans la rencontre. L’attaquant Carter Verhaeghe a déjoué le gardien Matt Murray du côté de la mitaine. Le portier des Leafs, qui montrait un pourcentage d’efficacité de .917 avant le match, a paru faible sur le jeu.