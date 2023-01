Les Maple Leafs s’amusent et l’emportent sur les Islanders

Les Maple Leafs accueillaient les Islanders de New York lundi soir à l’Aréna Banque Scotia. Après avoir subi une humiliante défaite aux mains du Canadien, samedi à Montréal, les hommes de Sheldon Keefe espéraient renouer avec la victoire devant leurs partisans face à l’ancienne équipe du capitaine Tavares.

Les Islanders ont dominé le premier vingt et ont pris les devants. Mais le trio formé de William Nylander, John Tavares et Calle Jarnkrok s’est mis en marche et a procuré la victoire aux Leafs.

William Nylander a marqué 2 buts et obtenu 2 mentions d’aide, alors que le capitaine John Tavares a terminé la soirée avec 2 points (1B, 1P) contre son ancienne formation. Calle Jarnkrok et Auston Matthews ont été les autres buteurs pour les Maple Leafs. Le capitaine des Islanders, Anders Lee, a été le seul marqueur de son équipe avec 2 buts.

Le gardien Ilya Samsonov a effectué 31 arrêts dans la victoire de 5-2.

Samsonov devant le filet des Leafs

Ilya Samsonov obtenait un 3e départ en 4 rencontres. Il avait également remplacé Matt Murray lors de la dernière partie des Leafs à domicile et l’entraîneur Sheldon Keefe avait dit plus tôt dans la journée que Samsonov méritait d’être le gardien partant.



Jusqu’à présent, un système de rotation avait été établi entre les gardiens mais avec les récents insuccès de Murray, le filet appartient pour l’instant à Samsonov. Le gardien russe, très efficace à domicile, montrait une fiche de 12-0-1 et un pourcentage d’efficacité de .938 à l’Aréna Banque Scotia avant le duel face à New York.