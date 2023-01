Dure soirée pour Samsonov les Leafs face aux Sénateurs

«Nous devions répondre en 3e et nous ne l’avons pas fait», a déclaré Anderson après la défaite.

Surprise devant le filet des Leafs

Alors que Matt Murray avait été le premier gardien à s’amener sur la glace pour la période d’échauffement, signe qu’il serait le gardien partant, c’est plutôt Ilya Samsonov qui occupait la cage des Leafs pour la mise en jeu initiale.



Considérant qu’Ottawa est l’ancienne équipe de Matt Murray, la décision était surprenante mais avec la fiche de Samsonov à domicile (14-0-1), le choix semblait judicieux.

Nous avons appris après la rencontre que Matt Murray est incommodé par une blessure et c’est pourquoi il n’a pas pris part au duel. Lorsque questionné à savoir si Murray, qui était sur le banc, aurait pu jouer si Ilya Samsonov s’était blessé, l’entraîneur Sheldon Keefe a répondu que non. Dans une situation où ils auraient dû remplacer Samsonov, les Maple Leafs auraient dû faire appel au service d’un gardien auxiliaire d’urgence.

Les visiteurs donnent le ton

Les Sénateurs ont rapidement ouvert la marque. Alors que Brady Tkachuk et Michael Bunting étaient au banc des punitions, Thomas Chabot a inscrit son 8e but de la saison. Son tir de la pointe a eu raison de Samsonov.



Récemment rappelé des Marlies, Joey Anderson a créé l’égalité quelques minutes plus tard. Un deuxième but cette saison pour l’attaquant et un deuxième point en autant de soirs.