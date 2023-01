Auston Matthews absent 3 semaines en raison d’une blessure au genou

Alors qu’ils ont le vent dans les voiles, les Maple Leafs ont annoncé une bien mauvaise nouvelle vendredi.

Le joueur vedette Auston Matthews ratera au moins 3 semaines de jeu en raison d’une entorse au genou survenue lors du match de mercredi face aux Rangers. Il avait déjà manqué 2 deux parties plus tôt ce mois-ci en raison d’une blessure non dévoilée.

Matthews manquera 6 parties ainsi que le match des étoiles

En 47 matchs cette saison, le récipiendaire des trophées Hart et Rocket Richard de l’an dernier montre une fiche de 25 buts et 53 points.



Les Maple Leafs pourraient revoir Matthews dans l’alignement au plus tôt le 18 février face aux Canadiens. En raison de la pause du match des étoiles de la semaine prochaine, Matthews sera à l’écart pour un minimum de 6 rencontres.



La LNH a rapidement annoncé que le capitaine des Panthers, Aleksander Barkov, remplacerait Matthews au match des étoiles.

La course aux séries chamboulée?

La blessure de Matthews pourrait affecter les Leafs dans la course au séries. Les Maple Leafs montrent une fiche de 30-11-8 et occupent actuellement le 2e rang de la division Atlantique. Ils sont 12 points derrière les Bruins de Boston et 5 points en avant du Lightning de Tampa Bay.



Si les séries éliminatoires commençaient maintenant, les Leafs devraient affronter le Lightning au premier tour pour une deuxième année consécutive.



Pour combler la perte de Matthews, John Tavares évoluera au centre de Michael Bunting et Mitch Marner au sein du premier trio pour l’affrontement de ce soir face aux Sénateurs.