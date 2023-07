Quand Dalí interprète la Divine Comédie de Dante

Salvador Dalí et Dante Alighieri sont au centre d’une nouvelle exposition au Brookfield Place de Toronto jusqu’au 30 septembre. Artistes et personnalités ayant marqué l’Histoire, le peintre espagnol et le «père de la langue italienne» sont moins connus ici que sur le vieux continent.

C’est un constat que nous partage Félix Bélanger, de La Girafe en feu, et à l’origine de l’exposition The Divina Dali. Ce projet lui est venu à l’esprit suite à sa rencontre avec Frank Hunter, à New York, qui est l’archiviste officiel de Salvator Dalí. Ces créations d’une finesse inimitable ont immédiatement convaincu le passionné d’art de les montrer au plus grand nombre.

Plus de 600 ans séparent Dalí et Dante. Cela n’empêche les œuvres exposées de faire penser que personne d’autre que Dalí pouvait interpréter, de cette façon, la Divine Comédie de Dante. Magnifiée par le cadre mis en place par Félix Bélanger et son équipe, les estampes de l’artiste catalan valent le détour.

Un décor pensé pour immerger le public

Pour inviter les visiteurs à complètement s’imprégner des créations de Salvador Dalí, l’espace en lui-même joue un rôle primordial. «Si au théâtre on cache tout ce qui n’est pas dans la pièce, ici, c’est tout l’inverse», explique Félix Bélanger à l-express.ca. Même le plafond, composé de tuyauteries apparentes, fait partie de l’exposition.

Chaque pièce, reprenant le parcours de Dante entre l’Inferno, le Purgatorio et le Paradiso, a une ambiance différente des autres. La musique, des jeux de lumière, ou des projections, ont été pensé pour mieux immerger chacun dans l’œuvre.