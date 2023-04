Une finale de haute volée pour le concours d’art oratoire du Club Richelieu

Forsaint Eken Mouajou s’est intéressé à l’état mental de la jeunesse, et notamment sur la solitude, amplifié par les réseaux sociaux.

La réalité de l’égalité des genres et des sexes était au coeur du discours de Naila Raham. Lorenna Woods a centré son texte sur les changements climatiques, plus précisément sur ses effets sur les morses et l’Arctique.

Forte compétition

La délibération n’a pas été facile. Les huit candidats ont impressionné le public et le jury par leur aisance, et la qualité de leurs prestations respectives. Aucun n’a démérité, mais au final, il fallait bien faire un choix.

À la fin de la soirée, tout le monde arbore un beau sourire. Les huit jeunes repartent tous avec des cadeaux, une enveloppe de 50$ pour les finalistes et de 100$ pour les lauréats.

Tous sont très satisfaits d’avoir eu la chance de participer, nous disent-ils. Cela leur a permis de se prouver qu’ils étaient capables de prendre la parole en public. Ce qui leur servira sûrement beaucoup dans leurs ambitions respectives.