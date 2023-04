Action en justice: Viamonde veut une école dans Birchcliffe-Cliffside

C’est avec tout cela en tête que le Conseil fait appel à la Cour supérieure d’Ontario.

En se basant sur les articles 23 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, mais aussi sur le principe constitutionnel non écrit du respect et de la protection des minorités, le Conseil affirme qu’une inaction du ministère «mènera assurément à l’assimilation de la minorité linguistique et culturelle francophone de Birchcliffe-Cliffside».