Viamonde : des élèves exceptionnels récompensés

Durant cette période, les boursières et boursiers Loran reçoivent une somme renouvelable annuellement, qui comprend une indemnité de subsistance et est assortie d’une exemption correspondante des droits de scolarité dans l’une des 25 universités partenaires de la Fondation.

S’ajoutent: l’accès à un financement dans le cadre du programme d’été, dans trois secteurs (entreprise, administration publique et développement communautaire); un mentorat individuel; et la possibilité de tisser des liens avec d’autres jeunes boursières et boursiers de fort calibre.

«À terme, la Bourse Loran invite les lauréates et lauréats à se dépasser constamment, à vivre avec détermination une vie d’exception et à assumer des rôles de leader pour laisser une empreinte positive sur leur communauté, au Canada et ailleurs.»