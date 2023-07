Les lettres attachées de retour dans nos écoles

«Dans la foulée du rapport de la Commission ontarienne des droits de la personne sur le droit de lire l’an dernier, notre gouvernement s’est engagé à réviser le programme de langues de 2006 parce que trop d’enfants y étaient laissés pour compte», indique-t-il, dans une déclaration envoyée au Droit.

Comme apprendre une nouvelle langue

Toutes les deux dans la vingtaine, Sandrine et Élodie Lavictoire sont de cette génération qui a appris l’écriture cursive obligatoirement à l’école.

Leur père Luc Lavictoire s’en réjouit. Il pense à toute cette génération, entre 2006 et 2023, qui n’aura pas eu cette occasion. Si ses filles en avaient fait partie, elles n’auraient pas été capables de lire toutes les notes qu’il leur laisse constamment.

«C’est triste, quand on y pense», dit le Franco-Ontarien de Rockland, aujourd’hui résident d’Ottawa.

«Lire et écrire en cursif, c’est comme apprendre une nouvelle langue», lance Luc Lavictoire. «Plus on connaît de langues, mieux c’est. Même si de nos jours, on écrit principalement sur des ordinateurs, c’est une façon d’écrire qui est encore présente et importante. On le remarque quand on va dans les bibliothèques, par exemple, et qu’on veut lire des documents d’archives.»