La plus fascinante invention: l’écriture

Plus tard, la lecture se stabilise de gauche à droite et l’on commence à séparer les mots par un point, puis par un espace.

Le Z relégué à la fin de l’alphabet

Dans l’alphabet grec, la lettre Z (zêta) est la sixième lettre. Lorsqu’elle est introduite dans l’alphabet romain vers le Ier siècle après Jésus-Christ, on trouve qu’on doit montrer les dents pour prononcer cette lettre, ce qui ressemble à une tête de mort. Elle est donc reléguée à la fin de l’alphabet.

À force de se fréquenter sur les lignes d’écriture, certains signes s’épousent ou se mêlent. Ce sont des ligatures. La plus célèbre apparaît au IXe siècle. Du mariage d’un e et d’un t pour écrire le mot et naît le signe &, que l’on nomme esperluette.

Gutenberg invente les caractères mobiles

Vers 1454, l’Allemand Johannes Gutenberg invente les caractères mobiles, ce qui marque un tournant dans l’histoire de l’imprimerie.

Les caractères en plomb sont rangés dans un grand tiroir appelé la casse. Les minuscules, dont on se sert le plus souvent, sont à portée de main, en bas. C’est pour cette raison qu’en imprimerie on les appelle les bas-de-casse.