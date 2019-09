Écriture cursive ou écriture scripte, telle est la question!

En fait, l’écriture scripte, de par son mouvement moins complexe et son code plus souple, s’apparente beaucoup au dessin. Les élèves reproduisent les lettres telles quelles sans avoir forcément à suivre une démarche précise, ce qui n’est pas possible dans le cas de l’écriture cursive.

… et plusieurs inconvénients

Malgré leurs atouts, les lettres détachées présentent, de nombreux inconvénients.

Comme l’accent est mis sur chaque lettre au lieu de chaque mot, l’enfant aura de moins bonnes connaissances de l’orthographe et de la syntaxe.

L’espacement entre les lettres et les mots peut rendre plus difficile la lecture d’un texte écrit en écriture scripte et les lettres miroirs sont plus fréquentes.

De plus, les lettres détachées sont plus lentes et plus énergivores à produire que les lettres attachées en raison de tous les levers de crayon, ce qui peut retarder l’automatisation du geste d’écrire.