Vers une écriture plus inclusive

L’accord des adjectifs et des participes passés

Si on décide, malgré tout, d’avoir recours aux deux formes, les adjectifs et les participes passés sont au masculin pluriel lorsqu’ils se rapportent à la fois au nom masculin et au nom féminin.

Si les deux noms sont au singulier, l’accord peut se faire au masculin singulier s’il n’y a aucune ambiguïté possible: Les Torontoises et les Torontois sont appelés à élire un nouveau maire. La candidate ou le candidat élu.

Puisque le genre masculin régit souvent l’accord, l’adjectif et le participe passé sont placés le plus près possible du mot masculin pour des raisons d’euphonie: Les candidates et les candidats absents.

La répétition des articles et des adjectifs

En général, on répète les articles définis et indéfinis ainsi que les adjectifs, même s’il s’agit d’épicènes (mots ayant la même forme au masculin et au féminin) devant chaque nom qu’ils modifient: Cette directive est pour les écoliers et les écolières. Le titulaire attitré ou la titulaire attitrée devra se présenter à l’heure.

La suppression d’un des mots n’est pas recommandée: Le ou la titulaire attitré(e) devra se présenter à l’heure.