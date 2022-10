Langue française : tout sur le mot «tout»

Dans certains cas, «tous» peut être remplacé par «sans exception».

Tout comme adjectif qualificatif

Il faut savoir que certains grammairiens considèrent tout comme un adjectif qualificatif dans les cas où il est employé uniquement au singulier et signifie «en entier», «unique» ou «véritable».

Un déterminant peut s’intercaler entre l’adjectif et le nom commun ou le nom propre qu’il qualifie bien que, dans ce dernier cas, tout reste invariable:

Pour toute réponse, le jeune a fait non de la tête.

réponse, le jeune a fait non de la tête. J’ai été fatigué toute la semaine.

la semaine. Faire le tour du monde, c’est toute une aventure.

une aventure. Tout Toronto est sur le qui-vive.

Toronto est sur le qui-vive. L’année passée, j’ai lu tout Verne.

Comment savoir si on a affaire à un déterminant? S’il est possible de remplacer tout, ainsi que le déterminant qui pourrait l’accompagner, par des mots comme «le» «ce», «chaque», etc. Comme dans les exemples suivants, on est en présence d’un déterminant:

Tout le (Le) monde est sur les dents.

(Le) monde est sur les dents. Toutes ces (Ces) chaises sont cassées.

(Ces) chaises sont cassées. Tout (Chaque) obstacle peut être surmonté.

Tout, tous, toutes: le pronom

Si tout est un pronom indéfini, il exprime une totalité, un ensemble de personnes ou de choses, déjà mentionnées ou non.