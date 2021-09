Tes compagnons sont très amusants. (attribut) Tes compagnons amusants viendront à la fête? (épithète)

En somme, il s’agit de regarder la fonction du mot en -ant et le contexte grammatical dans lequel il se trouve pour savoir à quoi on a affaire.

Quelques cas dignes d’intérêt

Les participes présents, les gérondifs et les adjectifs verbaux présentent des cas intéressants qui montrent toute la subtilité de la langue française. En voici quelques exemples:

Ils ont été trouvés tremblant de froid (l’accent est mis sur l’action de trembler: qui tremblaient de froid = pas d’accord). Ils ont été trouvés tremblants de froid (l’accent est mis sur l’état des gens; ils étaient transis de froid = accord). Cette femme intriguant tout le monde a disparu (cette femme qui intriguait tout le monde…). Cette femme intrigante a disparu (elle était intrigante).

Je l’ai vu en mangeant des bleuets (c’est moi qui mangeais des bleuets; « en mangeant » se rattache à « vu » et exprime la simultanéité)

Je l’ai vu mangeant des bleuets (c’est lui qui mangeait des bleuets; « mangeant » se rapporte à « l’ »).

Les participes présents sont très féconds et ont donné naissance, non seulement à des adjectifs, mais encore à des prépositions (durant, suivant, etc. = invariables) et à des noms (un débutant, un passant, un combattant, etc. = variables).