Les mots français d’origine allemande

Il est vrai que l’Allemagne est le premier partenaire commercial (pays importateur de produits) de la France. Elle est le sixième du Canada. En fait, qu’en est-il de l’influence allemande au Canada?

Six vagues d’immigration

Premièrement, il faut préciser que le Canada a connu pas moins de six vagues d’immigration d’Allemands:

1604 – gardes suisses dans la première expédition de Champlain

1776 – 1820 – immigration pendant la guerre de l’Indépendance américaine; environ 2 400 mercenaires allemands restent au Canada dont près de 1 400 au Québec

1830 – 1880 – immigration en Ontario

1874 – 1914 – immigration dans l’Ouest canadien

1918 – 1940 – immigration entre les Deux Guerres mondiales

1945 – aujourd’hui – immigration post-Deuxième Guerre mondiale

Plus de 500 mots

Deuxièmement, ces Allemands n’ont pas apporté au Canada que le sapin de Noël, leur amour pour la musique et l’art, leurs connaissances en médecine et Oktoberfest. Ils ont aussi fait cadeau de quelque 546 mots à la langue française entre les 16e et 19e siècles.

Beaucoup de ces termes se réfèrent à la guerre, à la faune, à la gastronomie et aux mines. Chose curieuse, le terme français «Eau de Cologne» correspond à un parfum créé à Cologne (Köln) en Allemagne par Giovanni Maria Farina, un parfumeur italien.

Voici quelques mots allemands empruntés par la langue française :