Mettons définitivement l’emphase sur les impacts de cette nomination!

Utilisé surtout au singulier, le mot « impact » s’emploie de plus en plus au pluriel au Québec et ailleurs dans la Francophonie.

«Nominer» , «nominé» et nomination

Les termes anglais «nomination» et «to nominate» font allusion à la préselection de personnes ou d’œuvres, surtout artistiques, pour un prix ou une récompense.

Le mot «nomination» existe en français depuis longtemps et, d’après l’OQLF, a deux sens:

l’action de nommer quelqu’un à un poste une mention, c’est-à-dire une distinction accordée après les prix et les accessits.

Ce dernier sens est peu connu au Québec et désigne la récompense elle-même, pas l’action de choisir comme en anglais. Pourtant, le rapprochement entre les deux sens a fait en sorte que le mot français a adopté, sans beaucoup d’opposition, l’acception anglaise, soit celle de sélectionner une personne ou une oeuvre dans le cadre d’un concours. Cette dernière définition est très fréquente au Québec, surtout dans l’expression «être/mettre en nomination»:

Cette chanteuse est mise en nomination dans la catégorie pop. (correct)

Ce n’est pas le cas des barbarismes «nominer» et «nominé» qui entrent en compétition depuis peu de temps avec des tournures françaises qui existent déjà: