Un dictionnaire des cooccurrences qui a son mot à dire!

Pour réaliser ce travail pharaonique, le terminologue s’est inspiré des grands auteurs, anciens et contemporains, en plus d’un certain nombre de journaux, de magazines et de revues spécialisées. Son but était d’aider toute personne qui écrit à découvrir les grandes richesses de notre belle langue.

Cooccurrences utiles aux traducteurs

L’aventure de Beauchesne a commencé en 1971 à la sortie du Salon du livre de Montréal. Comme le traducteur débutant n’avait pas trouvé ce qu’il cherchait, il a décidé de faire lui-même une liste d’adjectifs et de verbes qui accompagnent les noms. Un tel ouvrage de référence lui permettrait de trouver facilement et en tout temps le mot convoité pour ses traductions.

Pour ce faire, le traducteur a commencé par s’intéresser au vocabulaire de ses propres domaines d’expertise, soit l’économie et la psychologie du travail. Sur des fiches, il copiait tout ce qu’il croyait être pertinent dans ses lectures.

Peu à peu, il a ajouté plusieurs journaux et magazines à grand tirage à sa longue liste de matériel à lire. Encouragé par des collègues et des amis à publier le fruit de ses recherches, Beauchesne ne lisait plus sans stylo à la main pour agrandir encore plus sa collection de fiches.

Lorsque la publication de son projet a commencé à prendre forme, le terminologue a entrepris une deuxième étape, soit le classement des termes selon leur sens. Beauchesne a décidé de privilégier les sens les plus féconds pour créer un ouvrage pratico-pratique, bien que loin d’étre exhaustif.