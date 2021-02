Le « p », le petit pépin qui prolonge la pandémie?

Cependant, le docteur Georgiou reste un peu sceptique face aux résultats de son étude, citant le cadre limité des recherches. Son échantillon ne comptait que 83 pays sur 197 et 83 langues sur plus de 6 000.

De plus, il faut tenir compte de la langue maternelle des locuteurs, qui n’est pas toujours celle de leur pays de résidence, et qui pourrait être la langue parlée le plus souvent à la maison et dans les interactions sociales.

Des mesures de distanciation physique et le port du masque sont d’autres facteurs susceptibles de fausser les résultats de son étude.

L’importance des mesures d’hygiène

Si le fait de parler une langue truffée de consonnes occlusives pourrait contribuer à la propagation de la covid, il ne faut pas oublier que la toux et les éternuements propagent des gouttelettes tout comme le simple fait de respirer ou de parler, quelle que soit la langue.

En fait, les chercheurs disent que respirer, parce qu’il s’agit d’une action continue, propage plus de particules que tousser ou éternuer, actions moins fréquentes. D’où l’importance de se couvrir non seulement la bouche, mais encore le nez lorsqu’on porte le masque.

Parler très fort et chanter risquent de propager le virus encore plus, car les gouttelettes sont projetées avec plus de force et plus loin, ce qui met la santé des autres à risque si la personne qui parle fort ou qui chante est malade.