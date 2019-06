Les mots-valises, des termes avec queue et tête!

Selon l’acception la plus large, un mot-valise serait l’assemblage de deux termes dont au moins un perd une partie de son signifiant, ou sens.

En d’autres termes, on fixe une partie d’un mot à un autre mot, ou à une partie d’un autre mot, pour former un terme tout nouveau.

Plusieurs procédés

Il existerait plusieurs procédés possibles pour faire des mots-valises:

• Morphologique (la forme des mots): les deux termes ont une syllabe en commun, appelée «charnière»; dans le mot «calligramme» (calligraphie et idéogramme), la syllabe «gra» est la charnière et il y a à la fois apocope et aphérèse.

• Morpho-phonologique (la forme et le son des mots): les deux termes partagent un segment ou une simple lettre, comme dans le mot «Bollywood» (Bombay et Hollywood) qui ont, tous deux, la lettre «o» et il y a de nouveau apocope et aphérèse.