Nouveaux mots: les dictionnaires se mettent au vert

Enfin, en 2019, c’est l’envolée lyrique avec croissance verte, écotoxique, fait alternatif, microhabitat, flexitarisme (végétarisme moins strict), ainsi que principe pollueur-payeur.

Les tendances sociales aussi évoluaient, comme le démontrent les termes de communication non violente, éducation positive, mais aussi sans-abrisme…

2020



Au palmarès des nouveaux mots de 2020, l’environnement conserve une place de choix.

Dans les pages du Petit Larousse entrent cette année les mots:

bioplastique (plastique biodégradable, issu de ressources renouvelables ou non, et plastique non biodégradable, bien qu’issu de ressources renouvelables),