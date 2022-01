Paronyme = prononciation et orthographe proches.

Donc, un paronyme est un mot dont la prononciation et l’orthographe ressemblent à celles d’un autre mot, mais dont le sens est différent. D’où le lapsus occasionnel. On n’a qu’à penser à des termes comme «infecter» et «infester» ou «distancer» et «distancier», par exemple.

Je vous propose ici un petit exercice que vous pouvez faire tout de suite ou après avoir lu l’article. Vous pouvez même faire les deux pour tester vos connaissances avant la lecture et après. À vous de choisir!

Voici l’exercice: https://www.ccdmd.qc.ca/media/paro_39Vocabulaire.pdf

Dans l’article qui suit, les définitions, les synonymes et les exemples sont tirés du Petit Robert sauf indication contraire.