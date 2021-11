La grande aventure de la langue française, bientôt une série documentaire

De retour à Paris pour l’année 2013-2014, Julie et Jean-Benoît écrivent The Bonjour Effect – The Secret Codes of French Conversation Revealed, livre mis sous presse en 2016.

Trois fois boursière du Conseil des arts et nommée quatre fois pour le prix de la Fondation nationale du magazine au Canada, Mme Barlow, en plus d’écrire, fait des conférences et des ateliers d’écriture. Grâce à ses voyages et à ses intérêts, elle est devenue trilingue en anglais, en français et en espagnol.

Jean-Benoît Nadeau

Jean-Benoît Nadeau est natif de Sherbrooke et a obtenu un baccalauréat ès arts en sciences politiques et histoire de l’université McGill. Il a écrit de nombreux livres et fait bien des reportages et des chroniques en plus de remporter deux douzaines de prix littéraires et journalistiques.

Tout comme Julie, il écrit des articles en français et en anglais et, ayant appris l’espagnol, il est devenu trilingue. Actuellement, il apprend l’allemand et l’arabe.

En 1998, M. Nadeau a reçu la bourse de l’Institute of Current World Affairs, grâce à laquelle il a pu passer deux ans à Paris où il a étudié les Français face à la mondialisation. Il obtiendrait ensuite deux bourses du Conseil des arts du Canada et une bourse du Conseil des arts et lettres du Québec.