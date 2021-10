Statut du français: la francophonie canadienne est OK avec la réforme québécoise

Des options intéressantes pour les jeunes

De son côté, la FCFA est plus favorable à la mesure proposée par le Québec. L’organisme, qui compte dans ses rangs la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), y voit des avantages.

«Les jeunes doivent souvent franchir de grandes distances pour étudier en français, sans compter que leurs études postsecondaires sont extrêmement chères. On doit donner à ces jeunes-là le plus d’options possible en français», explique Liane Roy.

Elle se dit toutefois très sensible à la préoccupation des différentes provinces de vouloir protéger leurs institutions. «Nous aussi, on veut les protéger. Alors, ce qu’on a dit, c’est qu’il faut mettre en œuvre cette mesure d’une manière à ne pas nuire à nos institutions. Ce qu’on propose, c’est qu’il y ait des suivis rapprochés et qu’on évalue pour s’assurer que ça ne vient pas nuire à nos institutions.»

La FCFA propose ainsi la création d’un comité de mise en œuvre, auquel pourraient siéger des représentants de la jeunesse canadienne-française et des institutions postsecondaires francophones de l’extérieur du Québec.

Devoir de solidarité envers la francophonie canadienne

Francopresse n’a pu obtenir d’entrevue avec le ministre responsable du projet de loi 96, Simon Jolin-Barette, afin de réagir aux positions de la FCFA et de la SANB.