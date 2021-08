Auteurs hors Québec dans Lettres québécoises

La section consacrée à la douzaine d’autrices et auteurs franco-canadiens s’intitule «Écrire comme d’autres dansent».

Hélène Koscielniak, de Kapuskasing, décrit son ADN francophone qui inclut le «tarois», équivalent ontarien du joual québécois et du chiac nouveau-brunswickois. Le mot vient d’Ontarois, qui désignait les Franco-Ontariens à la fin des années 1980.

«C’est une variante du français qui exprime une culture immergée depuis longtemps dans un milieu anglophone», écrit Hélène Koscielniak. Ce qui fait qu’ici, un truck, c’est plus solide qu’un camion et une blind date, plus excitante qu’un rendez-vous à l’aveugle.

Le tarois est une langue orale, la langue écrite demeurant le français standard. Dans les romans de cette écrivaine, ce sont les dialogues qui figurent en tarois.

Auteurs et éditeurs

Les deux autres autrices de l’Ontario sont la dramaturge Mishka Lavigne pour qui «il y a quelque chose de plus viscéral, de plus émotionnel avec le français», et la poète Véronique Sylvain qui porte le drapeau de sa communauté «avec l’aide de ses mots».