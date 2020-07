l-express.ca pour les élèves disponible par abonnement

Bonne nouvelle: les parents intéressés à encourager leurs enfants à lire, s’informer et se divertir en français pourront recevoir chaque mois à la maison le magazine l-express.ca pour les élèves.

Interrompu en mars à cause de la fermeture des écoles, le nouveau magazine renouera dès la rentrée avec environ 20 000 élèves de 200 écoles secondaires du Grand Toronto.

Et quelle rentrée! Face à une pénurie de profs de français, certains conseils scolaires anglophones menacent déjà de couper l’immersion française et même le «core French» s’ils doivent réduire le nombre d’élèves par classe pour lutter contre la CoViD-19. Le magazine arrive à la rescousse.

Les deux premiers numéros du magazine, qui comprend des nouvelles et reportages condensés de l-express.ca, ainsi que des commentaires et du contenu pédagogique original de l’Alliance française de Toronto, ont reçu un accueil enthousiaste dans le milieu scolaire.

Selon Canadian Parents for French Ontario, «ce magazine est une ressource inspirante, amusante et éducative qui va grandement profiter aux étudiants et aux enseignants de français langue seconde.»