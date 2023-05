Le programme Explore, joyeuse immersion dans l’autre langue du pays

«Je trouve qu’en comprenant la langue comme une partie de la culture, on s’exprime mieux», affirme Tara Moon. «On apprend plus rapidement, et l’on se rapproche plus profondément avec les gens de la région.»

Résultats convaincants

Différents sont les parcours pouvant amener à participer au programme Explore. Mais quelle que soit la motivation, le risque de déception est proche de zéro!

Ainsi, Ashley Walker s’est vu recommander le programme par un professeur à l’université, en lien avec son intérêt précoce pour la langue et la culture française. Pendant ces cinq semaines, elle a alors jonglé entre cours et ateliers (qui varient en fonction des intérêts des participants), et a pu voyager à Montréal et Québec.

Cette expérience «très amusante» lui a beaucoup apporté, elle qui travaille aujourd’hui «complètement en français via le programme Odyssée».

Le côté «social» du programme lui a également beaucoup plu, comme «tout le monde était motivé pour améliorer ses compétences en français», et «voulait beaucoup discuter».