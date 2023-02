Moniteur de français: un tremplin vers l’enseignement

«J’aimerais continuer d’enseigner à l’école primaire. Pour moi, être enseignant est un privilège.» Il a présenté une demande à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour obtenir une licence provisoire, après avoir été admis à l’Université d’Ottawa et à l’Université Laurentienne (il n’a pas encore choisi) pour obtenir le diplôme pertinent.

«Être moniteur de langue à l’école Saint-Nicolas est de loin l’expérience la plus enrichissante que j’ai vécue», dit-il. «Je suis revenu transformé, rien de moins. Chaque jour m’a fait grandir un peu plus. Je ne me souviens pas m’être jamais senti aussi bien. C’est une étape merveilleuse dans ma vie.»

Selon lui, la beauté du programme réside surtout dans les personnes qui y participent et ce que ça rapporte sur le plan personnel. «Vous avez beaucoup à apprendre de vos élèves, des enseignants et de la direction de l’école.»

Un site et une application

Les programmes de langues officielles Odyssée, Explore et Destination Clic ont lancé l’an dernier l’application mobile OLP-PLO, permettant de découvrir et choisir le programme qui convient le mieux. L’application permet aussi de téléverser et gérer les documents demandés.