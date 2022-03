Dernière chance de s’inscrire au programme d’été Destination Clic

Son plus gros dépaysement: «J’étais surprise que tout le monde autour de moi parle français, y compris en ville dans les centres d’achat.»

Chanelle a passé trois semaines à Moncton. Son groupe d’une quarantaine de jeunes habitait à 3 par chambre sur le campus de l’Université. «Nous avions 2 à 3 heures de cours par jour, puis des activités en ville ou aux alentours, à la plage, au Village de la Sagouine…»

Terminant sa 12e année à l’école secondaire catholique Champlain à Chelmsford, à quelques kilomètres au nord-ouest de Sudbury, elle garde un merveilleux souvenir de ce séjour. Elle s’est fait plusieurs amies, dont deux filles du Manitoba avec lesquelles elle est restée en contact.

Programmes complémentaires

Destination Clic est complémentaire à deux autres programmes de langues officielles.

Explore envoie les francophones en immersion anglaise et les anglophones en immersion française. Destination Clic et Explore distribuent plus de 7300 bourses chaque année.